Россияне чаще всего рассматривают Петербург для переезда

Желающие переехать в другой город россияне чаще всего рассматривают для этих целей Санкт-Петербург, Краснодар и Москву. Об этом сообщает «АБН24».

Пожить в другом городе хотели бы 40 % россиян. Около 3 % готовятся сменить его в ближайшее время. Серьезно не задумывались о переезде, однако не исключают такой возможности 42 %.

Первое место по полярности в плане переезда занял Санкт-Петербург. В городе хотели бы поселиться 74 %. На второе место вышел Краснодар (60 %), обогнав Москву (58 %). Топ-5 замыкают Казань (52 %) и Нижний Новгород (41 %).