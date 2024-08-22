На Петербург 23 августа обрушатся ливни и ураганный ветер до 25 м/с

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Северной столице.

Конец рабочей недели встретит жителей и гостей Санкт-Петербурга сложными погодными условиями.

Как передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 23 августа, в Северной столице ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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21.08.2024 111
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