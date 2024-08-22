Кандидат в президенты США провел митинг за пуленепробиваемым стеклом.
Дональд Трамп выступил перед избирателями впервые после покушения. На этот раз кандидат на пост президента США подготовился основательно.
В ходе митинга в Северной Каролине политик выступал перед присутствующими за пуленепробиваемым стеклом. Также рядом с Трампом находилась личная охрана и сотрудники правоохранительных органов.
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