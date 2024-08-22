Трамп впервые после покушения встретится с избирателями на улице: на этот раз за бронированным стеклом

Автор: Анастасия Щербакова
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Кандидат в президенты США провел митинг за пуленепробиваемым стеклом.

Дональд Трамп выступил перед избирателями впервые после покушения. На этот раз кандидат на пост президента США подготовился основательно.

В ходе митинга в Северной Каролине политик выступал перед присутствующими за пуленепробиваемым стеклом. Также рядом с Трампом находилась личная охрана и сотрудники правоохранительных органов.

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20.08.2024 103
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