Рекультивация свалки в Светогорске идет в соответствии с графиком

Работы завершены уже на 63%, отчитались в администрации Выборгского района.

В Светлогорске продолжается рекультивация свалки. На данный момент работы завершены на 63%.

В администрации Выборгского района Ленинградской области сообщают, что отклонений от графика нет. Процесс находится на постоянном контроле регионального комитета по обращению с отходами и «Центра Ленобласти по организации деятельности по обращению с отходами».

Работы осуществляются в рамках проекта «Чистая страна».