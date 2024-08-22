Рекультивация свалки в Светогорске идет в соответствии с графиком

Работы завершены уже на 63%, отчитались в администрации Выборгского района.
В Светлогорске продолжается рекультивация свалки. На данный момент работы завершены на 63%.
В администрации Выборгского района Ленинградской области сообщают, что отклонений от графика нет. Процесс находится на постоянном контроле регионального комитета по обращению с отходами и «Центра Ленобласти по организации деятельности по обращению с отходами».
Работы осуществляются в рамках проекта «Чистая страна».
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