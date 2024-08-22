У пленного военнослужащего ВСУ в Ленобласти оказалась семья

Украинец, захваченный в плен российскими войсками, признался, что пошел служить в армию ради того, чтобы оказаться в России.

У военнослужащего ВСУ, как оказалось, в Ленинградской области живет семья, которую он не видел много лет.

Пленный украинец признался, что находился в местах лишения свободы, а после объявления мобилизации в Украине не стал раздумывать и пошел в армию. По словам ВСУшника, только ради того, чтобы оказаться в России и наконец встретиться с семьей, которая живет в Гатчине.

Пошел служить, чтобы перебраться через границу и остаться в России жить. У меня здесь гражданская жена и ребенок в Ленинградской области, — рассказал военнослужащий.

В последний раз военнослужащий видел свою семью еще в 2016 году. До начала СВО украинец общался с близкими только по видеосвязи, но потом это стало невозможно, поскольку «СБУ слушала и можно было получить еще один срок».

Военнослужащий при этом не хочет, чтобы его обменивали и намерен остаться в России.