Дочь с матерью избили прохожую в Петербурге

О драке троих женщин 22 августа сообщили жильцы дома на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 47-летнюю петербурженку и ее 20-летнюю дочь.

По предварительным данным, задержанные напали на 20-летнюю прохожую из-за возникшего между ними конфликта. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Старшая из задержанных судима за кражу, привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Хулиганок доставили в отдел полиции.