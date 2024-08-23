Дочь с матерью избили прохожую в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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О драке троих женщин 22 августа сообщили жильцы дома на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 47-летнюю петербурженку и ее 20-летнюю дочь. 

По предварительным данным, задержанные напали на 20-летнюю прохожую из-за возникшего между ними конфликта. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Старшая из задержанных судима за кражу, привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Хулиганок доставили в отдел полиции.

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16.05.2022 6159
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