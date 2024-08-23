Ребенок попал в больницу после ДТП в Ломоносовском районе

По предварительным данным, 22 августа около 17:30 на первом километре дороги «Ропша-Марьино» в Ломоносовском районе 43-летний петербуржец на Renault Logan резко сократил дистанцию и въехал в Chevrolet Aveo, двигавшийся впереди.

В ДТП пострадал восьмилетний пассажир Renault. С различными травмами ребенок госпитализирован.

Оба водителя, по данным дорожной полиции, ранее привлекались к административной ответственности за превышение скоростного режима. Мужчина из Renault Logan один раз, управлявшая Chevrolet Aveo 68-летняя петербурженка три раза.