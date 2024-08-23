Градус напряжения достиг пика, считает американский эксперт.

Конфликт на Украине находится в завершающей, но опасной стадии. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс из США.

Эксперт считает, что после нападения ВСУ на Курскую область повысило градус напряжения до опасной стадии.

Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <…> Мы, возможно, находимся в финальной фазе с высокой интенсивностью, — заявил Сакс в интервью Judging Freedom.