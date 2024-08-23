Троих взрослых и ребенка всю ночь искали на Ладожском озере

Поисковая операция была завершена только к утру. Всех пропавших нашли.
Накануне вечером, 22 августа, спасателям поступило сообщение о пропаже троих взрослых и одного ребенка, отправившихся на лодке на Ладожское озеро.
На поиски людей отправились спасатели поисково-спасательных отрядов г. Шлиссельбург и г. Новая Ладога. Нашли пропавших только к следующему утру.
К утру двое мужчин были обнаружены в лодке в акватории озера, а девушка и ребенок находились в рыбацком домике на острове Птинов, — передают спасатели.
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