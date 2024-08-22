Годовалую девочку, пропавшую в Лужском районе, нашли

Поиски ребенка увенчались успехом — кроху нашли целой и невредимой в километре от дома.

Минувшей ночью в деревне Вердуга Лужского района Ленобласти экстренным службам поступило сообщение о пропаже годовалой девочки. На поиски ребенка незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, местные жители и волонтеры поисково-спасательного отряда «Пойдем Найдем».

К счастью, девочка не успела далеко уйти — нашли ее в километре от населенного пункта целой и невредимой.

Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся и пришел на помощь! Спасибо за спасенную жизнь!, — сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.