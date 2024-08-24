Футболист клуба РПЛ рассказал о совмещении работы на заводе с футболом

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о том, как совмещал футбольную карьеру с работой на заводе.

Это было в 2019 году в Богородске Нижегородской области во время выступлений за местный «Спартак».

«В чем заключалась работа? Ничего сверхъестественного. Есть утренние смены, есть ночные. Ты приезжаешь, и тебя распределяют либо на станок, либо на разгрузку машин», – рассказал Валентин Пальцев

По словам спортсмена, в «Спартаке» он получал минимальную зарплату. У опытных игроков она доходила до 40-50 тысяч рублей в месяц.