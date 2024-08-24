Американский самолет-разведчик замечен возле границ России

Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США был замечен над Латвией, Литвой и Эстонией неподалеку от границ России.

По данным портала Flightradar24, 17 августа самолет-разведчик вылетел с авиабазы Оффатт в американском штате Небраска. Сделал остановку в штате Делавэр на другой базе, а затем прибыл на авиабазау «Милденхолл» в Великобритании.

Уже 20 августа самолет совершил полет через Европу, долетев до Латвии, Литвы и Эстонии, рядом с границей России.