Американский самолет-разведчик замечен возле границ России

Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США был замечен над Латвией, Литвой и Эстонией неподалеку от границ России.
По данным портала Flightradar24, 17 августа самолет-разведчик вылетел с авиабазы Оффатт в американском штате Небраска. Сделал остановку в штате Делавэр на другой базе, а затем прибыл на авиабазау «Милденхолл» в Великобритании.
Уже 20 августа самолет совершил полет через Европу, долетев до Латвии, Литвы и Эстонии, рядом с границей России.
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30.08.2023 2717