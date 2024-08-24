Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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Нож
Фото: Baltphoto.ru

В квартире дома на Машинной улице в поселке Бородинское Выборгского района 22 августа нашли труп 59-летнего мужчины. Он скончался от колото-резаных ранений грудной клетки.

Тело жителя Выборга направлено в морг. Обстоятельства его смерти устанавливаются. Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 73-летний владелец квартиры, в которой нашли тело.

Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъяли нож и биоматериалы. Ведется следствие.

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21.05.2022 16010
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