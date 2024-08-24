Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в Выборгском районе

В квартире дома на Машинной улице в поселке Бородинское Выборгского района 22 августа нашли труп 59-летнего мужчины. Он скончался от колото-резаных ранений грудной клетки.
Тело жителя Выборга направлено в морг. Обстоятельства его смерти устанавливаются. Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 73-летний владелец квартиры, в которой нашли тело.
Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъяли нож и биоматериалы. Ведется следствие.
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