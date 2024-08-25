Ленобласть направила гуманитарную помощь бойцам на Харьковском направлении

Также регион продолжает оказывать помощь Курской области.

Неравнодушные жители Ленобласти и волонтеры Ресурсного добровольческого центра направили гуманитарную помощь бойцам на Харьковском направлении.

В составе поставки: более 15 кубометров строительных материалов, генераторов, автономных отопителей, медикаментов и вещей первой необходимости. Также Центр направил гуманитарную помощь жителям Курской области.

Ресурсный добровольческий центр () продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Донбаса, Курской и Белгородской областей в Гатчине на Рощинской, 2В. Только в Курском направлении с начала августа было направлено 50 тонн гумпомощи.