В Ленобласти и Петербурге за сутки огонь повредил семь автомобилей

Суббота у пожарных 47-го региона и Северной столицы выдалась неспокойной.
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в минувшую субботу пожарные семь раз выезжали на вызовы для тушения автомобилей.
Как выяснила «Фонтанка», в Петербурге поздним вечером, 24 августа, полыхал на Рижском проспекте автомобиль Skoda Rapid, также пострадали припаркованные рядом машины.
Тем временем в Кировском районе Петербурга огнем была полностью уничтожена Audi A4, а в переулке Джамбула оплавился Opel Astra.
В Ленобласти аналогичные ЧП произошли в Выборгском и Лужском районах, где горели Chrysler Grand Voyager и фургон ГАЗ 2705 соответственно.
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