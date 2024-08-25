В Ленобласти и Петербурге за сутки огонь повредил семь автомобилей

Суббота у пожарных 47-го региона и Северной столицы выдалась неспокойной.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в минувшую субботу пожарные семь раз выезжали на вызовы для тушения автомобилей.

Как выяснила «Фонтанка», в Петербурге поздним вечером, 24 августа, полыхал на Рижском проспекте автомобиль Skoda Rapid, также пострадали припаркованные рядом машины.

Тем временем в Кировском районе Петербурга огнем была полностью уничтожена Audi A4, а в переулке Джамбула оплавился Opel Astra.

В Ленобласти аналогичные ЧП произошли в Выборгском и Лужском районах, где горели Chrysler Grand Voyager и фургон ГАЗ 2705 соответственно.