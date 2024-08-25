Володин запустил опрос среди россиян о запрете массовых спам-звонков

В голосовании уже приняло участие более 30 тысячи пользователей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в сентябре парламент рассмотрит законопроект о запрете массовых спам-звонков. Парламентарий указал, что необходимость инициативы вызвана многочисленными жалобами россиян.

В этой связи Володин запустил в своем Телеграм-канале опрос среди пользователей о необходимости такой меры. К утру 25 августа в голосовании приняли участие более 32 тысяч человек, 97% которых поддерживают запрет.