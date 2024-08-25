Мошенники научились подделывать вызовы с номера «Сбера»

Для этого аферисты используют мессенджер Viber.

В МВД РФ предупредили россиян о новой уловке мошенников. Аферисты научились подделывать прямые вызовы с номера «Сбера» (900). Для этого злоумышленники используют мессенджер Viber.

Если раньше звонок поступал с номера с пробелом 90 0, что было лишь похоже на звонок от Сбербанка, то теперь вызовы идут прямо с номера 900. По телефону злоумышленники пытаются убедить людей переустановить приложение через специальную ссылку, что приводит к потере доступа к мессенджерам и «Госуслугам», — сообщили в ведомстве.