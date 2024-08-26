В Кудрово открыли движение по новому путепроводу над Мурманским шоссе

Движение по новому путепроводу над Мурманским шоссе в Кудрово стало доступно на прошедших выходных.

Фото: t.me/dorogi_47

Теперь водители вместо старого моста, который закрыли на реконструкцию в рамках стройки новой дорожной развязки, могут воспользоваться новым путепроводом. Отметим, что благодаря ему можно будет подъехать к будущей станции метро. Данные за прошедшие сутки показали, что водители быстро привыкли к изменениям.

Фото: t.me/dorogi_47

Таким образом, после окончания строительных работ Кудрово получит сразу два моста: один на въезд, другой на выезд. Старый после работ будет значительно расширен.