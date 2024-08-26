В Пулково пилотов пяти самолетов пытались ослепить лазером во время посадки

В субботу поздним вечером, 24 августа, пилоты пяти самолетов российских авиакомпаний попали под действие лазера.

Они друг за другом заходили на посадку в аэропорт Пулково в Петербурге. Освещение лазером не повлияло на выполнение полетов, излучение не создало помех при посадке. Компетентные органы оповестили об инциденте, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на тг-канале «Авиаторщина».