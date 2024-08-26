ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за монопольно высоких цен на учебники истории для 10–11-х классов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
В ФАС уточнили, что это уже второе дело в отношении организации. Первое завели еще в апреле. Кроме цен на учебники истории, тогда были вопросы по пособиям по биологии и русскому языку. Это дело сейчас находится на рассмотрении.
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