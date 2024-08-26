Акция «Дары осени» в очередной раз стартовала в Ленинградском зоопарке

Пост об этом появился вчера, 25 августа, в соцсетях Ленинградского зоопарка. Организаторы сообщают, что проект направлен на помощь гражданам в избавлении от излишков урожая. Тем самым они не выбрасываются, а идут в пищу редким животным.

Акция продлится до 25 сентября. В качестве угощений для подопечных зоосада принимаются: тыква, брусника, клюква, рябина, черноплодная рябина, жёлуди, шишки, орехи, ветки малины и дуба.

Отмечается, что урожай должен быть из личных запасов. Яблоки и кабачки не принимаются.

«Приносите только свежие овощи, ягоды, орехи и шишки. Испорченные продукты не принимаются», — сказано в посте.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк стал бесплатным для многодетных семей.