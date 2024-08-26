Вице-премьер Италии: Илон Маск следующий, кого ждут гонения после Дурова

Политик выступил с критикой действий Франции после ареста основателя Telegram.
Илон Маск может стать следующим, у кого начнутся проблемы с властями, после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Так считает вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
В Европе мы уже подошли к цензуре… Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?» — заявил политик в своих соцсетях.
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25.08.2024 78