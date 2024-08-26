Проживающим за границей россиянам упростили оформление пенсии

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь подать все необходимые документы можно удаленно через Госуслуги.

Россияне, проживающие за границей, теперь могут в прощенном порядке оформить пенсию, положенную им на родине.

Для этого теперь достаточно подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью в «Госключе» и зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Услугу предоставляет сервис «Госуслуги» в удаленном формате. Раньше для оформления пенсии эмигрантам необходимо было обращаться лично в российское консульство, дипломатическое представительство или направлять документы в Соцфонд.

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21.08.2024 175
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