Проживающим за границей россиянам упростили оформление пенсии

Теперь подать все необходимые документы можно удаленно через Госуслуги.

Россияне, проживающие за границей, теперь могут в прощенном порядке оформить пенсию, положенную им на родине.

Для этого теперь достаточно подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью в «Госключе» и зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Услугу предоставляет сервис «Госуслуги» в удаленном формате. Раньше для оформления пенсии эмигрантам необходимо было обращаться лично в российское консульство, дипломатическое представительство или направлять документы в Соцфонд.