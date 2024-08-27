Акцию «Собери ребёнка в школу – заплати алименты!» запустили судебные приставы в Ленобласти

Информация об этом появилась сегодня, 28 августа, на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области.

Таким образом, приставы напоминают должникам, что те не должны забывать о своих родительских обязанностях, а менее чем через неделю начнётся учебный год. Во время проведения акция сотрудники Управления намерены организовать рейды по адресам неплательщиков, в ходе которых проверят их имущественное положение, установят источники доходов и места работы.

К тем, кто недобросовестно относится к своим родительским обязанностям, будут приняты меры. Им могут запретить выезжать из страны и пользоваться водительскими правами. В крайнем случае закоренелых должников ожидает административная или уголовная ответственность.

Кроме того, особое внимание будет уделено проверке удерживаемых на предприятиях и организациях средств из зарплаты, которые направляются в качестве алиментов. Нетрудоустроенных алиментщиков ожидает направление в Центр занятости населения.

Как отмечают в УФССП России по Ленинградской области, акция, приуроченная к началу нового учебного года, призвана стимулировать работу по взысканию алиментов, а также к привлечению внимания общественности и самих должников к проблеме неуплаты алиментов.