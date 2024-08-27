Жительница поселка Гладкое получила реальный срок за неуплату алиментов

В Ленобласти 42-летняя женщина получила реальный срок за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, проживающих в социальном учреждении.
Жительница поселка Гладкое не платила алименты в течение шести месяцев 2023–2024 годов. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в колонии поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
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27.08.2024 11