На «Агроруси» Ленобласть подписала соглашений на 50 миллиардов рублей

Автор: Кира Нагорная
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Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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Фото: lenobl.ru
«Сегодня портфель инвестиций в аграрный сектор Ленобласти — 100 проектов на сумму 50 млрд рублей. В рамках выставки наш инвестиционный портфель прибавляется на 17 проектов на 12,5 млрд рублей. Это значит, что мы будем и дальше давать на прилавки торговых сетей не только агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и всей России очень качественную и вкусную продукцию», — отметил Александр Дрозденко.
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30.08.2024 34

Сегодня, 30 августа, стартовала 33-ья международная выставка «Агрорусь-2024». Ленобласть подписала уже множество соглашений, среди которых: о строительстве кондитерской фабрики в Лужском районе и мясоперерабатывающего завода во Всеволожском районе, о расширении молочных производств в Ленобласти на 1,354 млрд рублей и о увеличении экспортных объемов региона по яйцам.

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