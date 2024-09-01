Минобороны: за ночь уничтожены и перехвачены 158 БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.

46 беспилотников нейтрализованы над Курской областью, 34 — над Брянской, 28 – Воронежской, 14 — Белгородской, восемь – Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – Липецкой, три – над Тульской областью, по два — над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

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В частности, сбитый беспилотник ВСУ в результате падения повредил техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.