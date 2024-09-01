Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости разрешения ударов европейским оружием по России.

Перминов выразил недоумение по поводу противоречий в действиях европейских политиков, которые, несмотря на заявления о нежелании участвовать в конфликте, продолжают усиливать поставки оружия, передает 47channel.

По его мнению, подобные шаги лишь способствуют дальнейшей эскалации и усугубляют ситуацию. Перминов подчеркнул, что Россия уже дала понять о возможных мерах в случае продолжения западной агрессии.