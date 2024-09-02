Посольство РФ: Украина активно вербует наемников во Франции

Автор: Анастасия Щербакова
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Российская дипмиссия обвинила Париж в бездействии на фоне набора наемников посольством Украины во Франции.

Посольство Украины в Париже активно набирает наемников для ВСУ, однако местные власти этому никак не препятствуют. С таким заявлением выступило посольство РФ.

Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещен призыв вступать в <…> ВСУ и соответствующая анкета для кандидатов, — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.  
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