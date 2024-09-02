Отец и сын ударили ножом мужчину в Тосненском районе

На Ленинградском шоссе в Любани Тосненского района 1 сентября около 23:10 найден 52-летний мужчина с ножевым ранением в области ключицы.
Пострадавшего госпитализировали. В тот же день задержали двух нападавших. Ими оказались 51-летний житель Колпино, ранее судимый за пьяную езду, и его 25-летний сын.
С места происшествия изъяли ножи. Ведется следствие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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