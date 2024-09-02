Россиянам рассказали, как получить дополнительный выходной

Абсолютно все россияне имеют право на дополнительные выходные для прохождения диспансеризации.

Согласно законодательству, россияне могут получить дополнительные выходные дни для прохождения медобследования в рамках диспансеризации.

Так, один отгул раз в три года могут взять сотрудники от 18 до 39 лет включительно. Если же гражданам от 40 лет 53 лет, то выходной можно брать ежегодно. Тем временем два выходных раз в год предоставляется предпенсионерам и работающим пенсионерам.

День для диспансеризации положен при любом графике, а также при работе по совместительству, — рассказали эксперты «Объясняем.рф».