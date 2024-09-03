Арестован ранее судимый экс-участник СВО за убийство девушки после оскорбления

В Петербурге суд вынес постановление о заключении под стражу экс-участника СВО, которого подозревают в убийстве женщины у заброшенного Дворца культуры «Невский».

Под арестом он останется до 29 октября.

По данным следствия, днем 28 августа за заброшенным дворцом культуры подозреваемый два раза ударил чем-то острым в грудь женщину. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

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Известно, что мужчина ранее отбывал срок в колонии, где был завербован на СВО. По предварительным данным, убитая настойчиво искала знакомства с подозреваемым, передает 47news.