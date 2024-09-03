СК завел уголовное дело об убийстве после пропажи 12-летней девочки в Буграх

Волонтеры и правоохранительные органы продолжают поиски ребенка.

Следственный комитета по городу Мурино завел уголовное дело об убийстве после пропажи 12-летней Юлии Седовой в поселке Бугры Всеволожского района.

По факту безвестного исчезновения 12-летенй девочки с целью установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), — сообщает ведомство.

Известно, что ребенок пропал 2 сентября во время прогулки с собакой. По имеющимся данным, девочка могла уйти из дома еще ранним утром.

Если вы обладаете какой-либо информацией о судьбе девочки, необходимо срочно сообщать по номеру дежурных следователей СУ СК России по Ленинградской области по номеру телефона: +7(812) 492-01-58.