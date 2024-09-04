Леноблводоканал проводит аварийные работы в Кингисеппе

Для местных жителей организован подвоз воды.
Как сообщает Леноблводоканал 4 сентября, в Кингисеппе производятся аварийные работы по замене участка трубы водовода. В связи с этим может временно наблюдаться пониженное давление и отсутствие водоснабжения на верхних этаж.
Специалисты уже работают для скорейшего решения вопроса. Как только работы будут завершены информацию разместим в группе. На время отключения организован подвоз воды по требованию по номеру аварийной службы района 8 (81394) 08-072, — указано в сообщении.