Школьник попал в больницу с травмой уха во Всеволожском районе. По его словам, ударил учитель

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Во Всеволожском районе устанавливаются обстоятельства возможного конфликта между учителем и школьником, после которого ребенок оказался в больнице.   

В полицию сообщили о госпитализации 13-летнего ученика Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1. Мальчик обратился в больницу вечером 3 сентября. По его словам, учитель ударил его ладонью по уху на уроке.

Врачи диагностировали травматический отит. В состоянии средней тяжести подростка положили в отделение оторинолорингологии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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