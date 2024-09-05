Школьник попал в больницу с травмой уха во Всеволожском районе. По его словам, ударил учитель

Во Всеволожском районе устанавливаются обстоятельства возможного конфликта между учителем и школьником, после которого ребенок оказался в больнице.

В полицию сообщили о госпитализации 13-летнего ученика Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1. Мальчик обратился в больницу вечером 3 сентября. По его словам, учитель ударил его ладонью по уху на уроке.

Врачи диагностировали травматический отит. В состоянии средней тяжести подростка положили в отделение оторинолорингологии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.