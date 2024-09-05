В лесу под Тихвином нашли голову коровы

Голову коровы, шкуру и хвост обнаружили на лесной дороге в районе поселка Сарка в Тихвинском районе Ленобласти.

В Управлении ветеринарии Ленобласти сообщили 47news, что специалисты выезжали на место и поместили останки в морозильную камеру учреждения. Были отобраны пробы на сибирскую язву, ящур. Место дезинфицировано.

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Известно, что у животного была бирка, но ее данные нигде не были зарегистрированы. Собственника животного, на данный момент, установить не удалось.