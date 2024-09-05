В Тихвине построят школу за 920 млн рублей

Администрация Тихвинского района заключила контракт на проектирование и строительство новой общеобразовательной школы в 1а микрорайоне в Тихвине.

В новой школе будут классы для учеников всех возрастов – всего 24, их разделят на два блока. Также в здании расположатся библиотека с читальным залом, лекционный зал, спортивные и тренажерные залы, а также кабинеты для занятий технологией.

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Стоимость контракта составляет 920 591 400 рублей. Достроить школу должны не позднее 10 декабря 2026 года.