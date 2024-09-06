В Петербурге наступило лето вместо осени

Антициклон принес в Санкт-Петербург летнее тепло. В городе 6 сентября ожидается малооблачная и сухая погода.
По словам синоптика Михаила Леуса, температура ожидается немного ниже значений 5 сентября, но по-прежнему существенно превышает привычные показатели.
«Воздух в Петербурге прогреется до +23…+25 градусов, а в Ленинградской области – до +22…+27», – уточнил Михаил Леус
Ветер будет теплым и южным, 2-7 м/с. Атмосферное давление немного понизится – до 772 мм рт. ст., но все равно будет выше нормы.
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