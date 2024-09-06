Иномарка насмерть переехала пенсионера во Всеволожском районе

По предварительным данным, 5 сентября около 06:00 возле дома на улице Колхозной в Вартемягах 22-летний житель Новгородской области на Haval M6 наехал на 70-летнего мужчину.
Пенсионер лежал на проезжей части. Травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на месте ДТП.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняют инспекторы ГАИ.
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26.12.2022 3669