Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену с новой вокалисткой

Американская группа спустя семь лет после смерти Честера Беннингтона возобновила концертную деятельность.

Популярная рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену с новой солисткой. Хиты музыкального коллектива будет исполнять Эмили Армстронг.

Как рассказал второй вокалист Майк Шинода, группа также уже работает над новым альбомом под названием From Zero. Он выйдет 15 ноября.

Отметим, группа Linkin Park прекратила концертную деятельность в 2017 году в связи с гибелью вокалиста Честера Беннингтона.