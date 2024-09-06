Только 71 из 200 финских депутатов четко озвучили позицию об открытии границы с РФ

Единого мнения в финском парламенте по ситуации на границе между странами не оказалось.

Депутаты финского парламента не могут прийти к единой позиции по поводу открытия границы России и Финляндии. Согласно опросам, лишь 71 из 200 народных избранников смогли дать четкий ответ.

Как пишут финские СМИ, 43 депутата не смогли дать ответ на соответствующий вопрос об открытии границы, а 86 и вовсе отказались отвечать. При этом из тех, кто не стал игнорировать прессу, большинство все же выступили за продолжение ограничений, еще 11 парламентариев предложили открыть границу.