Только 71 из 200 финских депутатов четко озвучили позицию об открытии границы с РФ

Единого мнения в финском парламенте по ситуации на границе между странами не оказалось.
Депутаты финского парламента не могут прийти к единой позиции по поводу открытия границы России и Финляндии. Согласно опросам, лишь 71 из 200 народных избранников смогли дать четкий ответ.
Как пишут финские СМИ, 43 депутата не смогли дать ответ на соответствующий вопрос об открытии границы, а 86 и вовсе отказались отвечать. При этом из тех, кто не стал игнорировать прессу, большинство все же выступили за продолжение ограничений, еще 11 парламентариев предложили открыть границу.
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