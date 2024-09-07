В Госдуме предложили выделить номера в гостиницах для постояльцев с животными

Соответствующая инициатива направлена замминистра экономического развития.

В Госдуме предложили выделить 5% гостиничного фонда страны на гостей с домашними питомцами. Депутаты отмечают, что многие российские семьи предпочитают путешествовать с животными, но часто не могут из-за отсутствия таких номеров в отелях.

Однако, несмотря на высокий спрос на специальные номера для размещения домашних животных, многие гостиницы не предоставляют соответствующих условий для размещения животных, — отметил депутат в беседе с ТАСС.