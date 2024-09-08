Нелегальная мигрантка подожгла магазин в Петербурге – видео

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали подозреваемую в поджоге магазина на проспекте Металлистов.
Огонь возник на первом этаже двухэтажного здания, возле входа в помещение доставки еды. Пожар частично уничтожил помещение на площади 30 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Установлено, что неизвестная женщина вошла в помещение за 10 минут до начала пожара, облила стену жидкостью и подожгла.
Задержали подозреваемую на Якорной улице. Ею оказалась 50-летняя гражданка одного из сопредельных государств, проживающая в Санкт-Петербурге без регистрации.
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