Названы три серьезных заболевания, которые часто развиваются без симптомов

Врач рассказал, на наличие каких заболеваний следует регулярно проверяться.

Одним из таких заболеваний, подчеркнул врач Алексей Хухрев, является атеросклероз. Повышенный холестерин, который является фактором риска атеросклероза, не сопровождается какими-либо симптомами. Поэтому регулярные медицинские обследования необходимы для своевременного выявления и лечения этого состояния.

Также бессимптомно могут развиваться заболевания печени. Эксперт отмечает, что этот орган не имеет болевых рецепторов, поэтому рост новообразований или хронический гепатит обычно обнаруживаются случайно при плановых анализах, пишет «М24».

Онкологические заболевания, в частности рак поджелудочной железы и толстой кишки, также могут длительное время протекать бессимптомно, пока не достигнут более серьезной стадии.