Многодетной семье из Ленобласти помогут получить участок после жалобы губернатору

Глава 47-го региона поручил профильным комитетам и районной администрации разработаться в ситуации многодетной женщины, которой отказываются выдать участок даже в аренду.
Многодетной жительнице Волосовского района помогут получить земельный участок после вмешательства губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Женщина пожаловалась главе региона в ходе «прямой линии», что она и ее семья проживает в аварийном доме, рядом с которым расположен участок. При этом оформить его не получается. Всему виной — охранный статус расположенной рядом усадьбы, являющейся объектом культурного наследия.
Чиновники иногда могут отчебучить. Есть усадьба, которая почти развалилась, на нее наложили охранную зону и туда еще попали чужие огороды. История из «Фитиля» просто. Надо выезжать на место и помогать многодетной маме разобраться с ситуацией. Подключу комитеты по строительству, сохранению объектов культурного наследия, и по имуществу. Чтобы мы не играли в пинг-понг между комитетами и помогли ваш вопрос с земельным участком решить. Как многодетная семья вы праве претендовать. Во всем это мы постараемся разобраться, — заявил Дрозденко.
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