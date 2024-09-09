Многодетной семье из Ленобласти помогут получить участок после жалобы губернатору

Глава 47-го региона поручил профильным комитетам и районной администрации разработаться в ситуации многодетной женщины, которой отказываются выдать участок даже в аренду.

Многодетной жительнице Волосовского района помогут получить земельный участок после вмешательства губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Женщина пожаловалась главе региона в ходе «прямой линии», что она и ее семья проживает в аварийном доме, рядом с которым расположен участок. При этом оформить его не получается. Всему виной — охранный статус расположенной рядом усадьбы, являющейся объектом культурного наследия.

Чиновники иногда могут отчебучить. Есть усадьба, которая почти развалилась, на нее наложили охранную зону и туда еще попали чужие огороды. История из «Фитиля» просто. Надо выезжать на место и помогать многодетной маме разобраться с ситуацией. Подключу комитеты по строительству, сохранению объектов культурного наследия, и по имуществу. Чтобы мы не играли в пинг-понг между комитетами и помогли ваш вопрос с земельным участком решить. Как многодетная семья вы праве претендовать. Во всем это мы постараемся разобраться, — заявил Дрозденко.