Многодетной семье из Ленобласти помогут получить участок после жалобы губернатору

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Глава 47-го региона поручил профильным комитетам и районной администрации разработаться в ситуации многодетной женщины, которой отказываются выдать участок даже в аренду.

Многодетной жительнице Волосовского района помогут получить земельный участок после вмешательства губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Женщина пожаловалась главе региона в ходе «прямой линии», что она и ее семья проживает в аварийном доме, рядом с которым расположен участок. При этом оформить его не получается. Всему виной — охранный статус расположенной рядом усадьбы, являющейся объектом культурного наследия.

Чиновники иногда могут отчебучить. Есть усадьба, которая почти развалилась, на нее наложили охранную зону и туда еще попали чужие огороды. История из «Фитиля» просто. Надо выезжать на место и помогать многодетной маме разобраться с ситуацией. Подключу комитеты по строительству, сохранению объектов культурного наследия, и по имуществу. Чтобы мы не играли в пинг-понг между комитетами и помогли ваш вопрос с земельным участком решить. Как многодетная семья вы праве претендовать. Во всем это мы постараемся разобраться, — заявил Дрозденко.
Вам будет интересно
Многодетной семье из Ленобласти помогут получить участок после жалобы губернатору прямая линия, многодетные семьи, Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти поможет местной жительнице найти пропавшего на СВО сына
Женщина не может связаться с сыном больше трех месяцев. Жительница Ленинградской области в ходе "прямой линии" обратилась к губернатору Александру Дрозденко с...
09.09.2024 16
Автор