Петербуржец проник в чужую квартиру на 6-м этаже по строительным лесам

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге задержан 37-летний мужчина, 8 сентября проникший по строительным лесам в квартиру на шестом этаже.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Жительница квартиры рассказала, что пришла на кухню и увидела неизвестного, который заглядывал в холодильник. Мужчина сразу покинул помещение через открытое окно.
Установлено, что он проник в квартиру на шестом этаже по строительным лесам. Росгвардейцы задержали его и доставили в полицию. Известно, что задержанный ранее судим за мошенничество.
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05.02.2021 4624