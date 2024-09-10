Массовый удар беспилотников обрушился на Россию

Российская противовоздушная оборона (ПВО) за прошедшую ночь сбила или перехватила 144 беспилотника ВСУ над территорией страны.

Больше всего перехвачено над Брянской областью – 72. Над Московской областью – 20. Над Курской – 14. Над Тульской – 13. Над Белгородской – восемь. Над Калужской – семь. Над Воронежской – пять. Над Липецкой – четыре. Над Орловской – один.