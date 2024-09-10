Роскомнадзор хочет потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов

Автор: Гузель Галимова
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Роскомнадзор (РКН) может потратить 58,97 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов.

Предполагается, что мера позволит РКН эффективнее бороться, в том числе с VPN-сервисами, сообщил Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».

Согласно проекту, в период с 2025 по 2030 год предполагается провести модернизацию ранее установленных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также установить новые. Среди других предусмотренных мероприятий — платформа, которая позволит более эффективно бороться с мошенниками. Предполагается, что разрабатывать ее будут совместными усилиями операторов, банков и системы блокировки фишинговых сайтов.

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