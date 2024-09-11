Потребление алкоголя в России за 15 лет снизилось в два раза

По данным единой информационной системы, за 15 лет в России потребление спиртных напитков сократилось в два раза. По данным МВД, в 2023 году число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 12 %.

«Уровень потребления составляет 8,44 л. Годом ранее, в 2022 году, этот показатель был 8,62. То есть мы наблюдаем постепенное, но планомерное снижение потребления», – заявил пресс-секретарь Росалкогольтабакконтроля Александр Куликов

С 2014 года продажи алкоголя на душу российского населения снизились на 21 %. В том числе продажи водки и коньяка – на 20 %. Шампанского и игристых вин – на 46 %.