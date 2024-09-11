В Отрадном пройдет прощание с военнослужащим, погибшим на СВО

Уроженец Кировского района погиб при выполнении боевой задачи.

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области состоится прощание с Романом Лазутовым. Военнослужащий погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Траурное мероприятие пройдет 12 сентября, в 13:00 в Арбузово.

Жизнерадостный и общительный, Роман любил проводить время с близкими, интересовался музыкой и рыбалкой, занимался спортом. Активный и любознательный человек, заботливый сын и внук, преданный и добропорядочный гражданин, — так его вспоминают близкие, — охарактеризовали погибшего бойца его близкие.